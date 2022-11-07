Притула показав, як турецькі безпілотники "Байрактар" від українців нищать російських окупантів (відео)

На Youtube-каналі Сергія Притули опубліковано відео роботи дронів по танках РФ.

Турецькі ударні безпілотники "Байрактар", на які влітку зібрали кошти українці, нищать російських окупантів та їхню техніку на фронті.

Відео опубліковано на Youtube-каналі Сергія Притули.

За його словами, на відео показана робота дронів "Трясця", "Ковінька" і "Халепа".

Нагадаємо, турецька компанія Baykar хоче оснастити свої безпілотники "Байрактари" ракетами класу "повітря-повітря", аби вони могли збивати не лише інші дрони, а й літаки.

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