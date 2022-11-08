Притула пояснив, чому замовлені Spartan такі дорогі: не 37, а $100 тисяч

Шоумен пояснив високу ціну, за яку його фонд хоче придбати важливі для ЗСУ бронетранспортери Spartan.

Волонтер і шоумен Сергій Притула, який достроково закрив великий збір коштів на британські БТР Spartan, пояснив, чому ціна на бронетранспортери виявилася вищою, ніж очікувалося.

Про це він написав у Facebook.

Він закликав критиків дочекатись, поки останній Spartan заїде в Україну і тоді пообіцяв відзвітувати за всі витрачені кошти.

"Ми вийшли на британський ринок у пошуку партії з 50 бронетранспортерів. Чи знали ми про існування ціни 29500 фунтів, яка зараз гуляє Мережею? Так, звісно ж. Проте ми зібрались купувати не 6, не 8, не 10 бронемашин. А 50-60-80 чи, можливо, 100", – зазначив Притула.

Волонтер пояснив, що на ринку зброї ніхто не робить знижку за більшу кількість купленого товару.

"Це не конкурентний ринок. Це ринок зброї, де є продавці, які хочуть заробити, і покупці, які живуть в країні, яка воює вже і зараз", – каже шоумен.

За його словами, вликі компанії скупляють у менших продавців більшість наявних на ринку "Спартанів" і монопольно виставляють достатньо високу ціну в межах $100К.

"Ця верхня закупівельна планка і була поставлена у філософію збору коштів, який ми проводили нещодавно. Чи збирались ми купувати всі "Спартани" за цією ціною? Відповідь: ні. І там є різні ціни. І по 38 000, і 65, і 100, і навіть більше", – пояснює Притула.

Ведучий додав, що озвучена кількість у 60 "Спартанів", які його фонд зібрався купувати, не є остаточною. Також він припустив, що не єдина бронетехніка, яку його фонд привезе до України з Британії.

Історія з бронетранспортерами Spartan

Нагадаємо, Фонд Сергія Притули 2 листопада оголосив новий збір коштів для ЗСУ. Спочатку планували зібрати 200 млн грн на закупівлю 50 бронетранспортерів Spartan. За півтори доби було зібрано 236 млн грн. Грошей мало вистачити на закупівлю 60 таких бронетранспортерів.

Проте деякі волонтери у Мережі помітили, що ціна на одну одиницю Spartan нібито завищена. Волонтер Назар Смик з Великої Британії підрахував, що бронетранспортер можна купити за 33 тисячі доларів, а якщо рахувати разом із доставленням, то за 37 тисяч.

Раніше Сергій Притула та Сергій Стерненко закінчили збирання коштів "На помсту РФ". Українці зібрали 352 мільйони гривень. За них купили 50 дронів-камікадзе RAM II.

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