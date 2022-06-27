Притула розповів про щедрий і дивний донат на "Байрактари" і про плани на наступний збір

Притула розповів про щедрий і дивний донат на "Байрактари" і про плани на наступний збір

Волонтер розчулився, коли згадував історії донатів, які потрапляли до нього, та каже, що не зможе розказати, як "Байрактари" будуть закуплені.

Волонтер Сергій Притула, який днями зібрав кошти на 4 «Байрактари» для військових, каже, що деталі купівлі розголошувати не має можливості. Про це він зазначив в ефірі "Єдиного марафону" у слоті ТСН.

Він сказав, що не хотів зловживати у цьому зборі, бо є інші напрямки, які також потребують фінансових внесків від українців, тому збір саме на «Байрактари» зупинили 24 червня, близько 9 вечора, коли позначка перетнула 600 мільйонів гривень, яких вже вистачить на закупку 4 бортів.

Притула сміється, що тепер візьме купу коштів, поїде до Стамбула і повернеться на «Байрактарах», та насправді ж додає, що підписання угоди буде утаємничуватися і навіть після закупівлі навряд чи зможе про неї розповісти.

Волонтер каже, що дуже важливо, щоб зараз українці розуміли, він не є замінником Міноборони, що волонтери лише підставляють плече. Хоча зазначає, що і у самого є «свої рахунки» з ворогом, адже загинуло вже чимало його друзів, дехто в полоні, а ракета, яка вчора впала на території дитячого садочка в Києві, знищила територію, де виховувалась кілька років, зокрема, і його донька. Але зазначає, що «люблю, коли завдання нарізають військові, а не емоції».

Притула розповідає, що долучалися до збору величезна купа людей, донатили величезні суми бізнеси, але згадав історію конкретного благодійника. Під його офісом на нього чекав чоловік, сказав, що хоче віддати кошти саме йому, бо його він бачив в телевізорі.

- Я з такими грошима по вулиці не ходжу.

- Нема питань, а де лежать?

- Дома.

Я даю охорону. Вони їдуть до дядька додому. Повертається керівник охорони, заходить в офіс і приносить нам 80 тисяч доларів кешем", - пригадує Сергій.

Також він розповів, що одна із маленьких дівчаток продала своє волосся і гроші віддала на його збір на «Байрактари». Сергій не стримує емоцій, коли згадує про це. «Цей придурок ботоксний ще не зрозумів, з ким він зарвався. Цей проєкт насправді не про "Байрактари", а щоб ми вірили в те, що разом ми можемо все. Це може стати слоганом, фундаментом національної ідеї» , - каже Притула.

Сергій каже, що консультується з Міністерством оборони, на що буде наступний збір. «Є один варіант, який би я хотів реалізувати, і він має дуже людям сподобатися, але на нього треба дуже багато грошей, то я думаю, хай люди перепочинуть, зароблять грошей, потім ми запропонуємо», - каже Притула, але додає, що цього разу потрібно буде ще більший розголос, знадобиться допомога з-за кордону, бо буде набагато дорожча кампанія.

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