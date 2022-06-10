"Прив’язали гирю і втопили": у Херсоні знайшли мертвим викраденого учасника ТРО

У Херсоні знайшли мертвим Віталія Лапчука, якого окупанти викрали ще 27 березня.

Віталій Лапчук - підполковник поліції, працював у Херсонському юридичному інституті ХНУВС.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook його дружина Альона Лапчук.

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"Вони вбили тебе, зв'язали ноги, привязали гирю і втопили...Не дали мені з тобою попрощатися!" - пише дружина.

Як пише видання "Мост", зі слів дружини - її, Віталія Лапчука та їхнього старшого сина було викрадено з власного дому 27 березня. Пізніше сина та дружину відпустили.

“Привезли на Кірова (ймовірно, будівля ГУНП у Херсонській області -ред.), я це дізналася по бруківці. З мішками на головах ми сиділи десь з трьох дня до ночі. Весь цей час я чула, як допитують чоловіка його періодично спускали вниз і били, я чула. А ми просто сиділи в мішках”, - згадує вона.

Нагадаємо, у селищі Високопілля Херсонської області російські окупанти розстріляли подружжя у їхньому власному дворі.

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