"ПриватБанк" подовжив технологічні роботи в "Приват24": коли сервіс відновить роботу

"ПриватБанк" подовжив технологічні роботи в "Приват24": коли сервіс відновить роботу

Зазначається, що ІТ-команда "ПриватБанку" другу добу у режимі 24/7 працює над посиленням потужностей для безперебійної роботи банку за будь-яких обставин.

Паузи у роботі "Приват24" у зв'язку з проведенням технічних робіт можуть продовжитись аж до початку дня 21 березня.

"Продовжуємо регламентні роботи з Приват24. На жаль, налаштування вимагає більшого часу, ніж ми планували на початку робіт", - йдеться в повідомленні регулятора.

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Зазначається, що ІТ-команда "ПриватБанку" другу добу у режимі 24/7 працює над посиленням потужностей для безперебійної роботи банку за будь-яких обставин.

"Налаштування багатьох сервісів протягом 20 березня та початку дня 21 березня може спричинити тимчасові паузи у роботі Приват24. Перепрошуємо за незручності і просимо поставитись до цього з розумінням", - зазначили в банку.

Нагадаємо, що 20 березня 2022 року ПриватБанк запланував проведення технологічних робіт з модернізації Приват24, що дозволить суттєво збільшити обсяги обробки платежів та впровадження нових послуг.

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