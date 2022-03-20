"ПриватБанк" продовжує технологічні роботи: коли запрацює "Приват24"

Стабільну роботу сервісу обіцяють відновити в найближчі години.

Державний "ПриватБанк" (Київ) продовжив технологічну паузу у проведенні платежів через "Приват24" та сайт для фізосіб, заплановану до 10:00, та планує відновити роботу протягом кількох годин.

Про це повідомила пресслужба банку у неділю, 20 березня.

"20 березня команда ПриватБанку продовжує проведення технологічних робіт у "Приват24", які необхідні для безпечної та якісної обробки збільшення обсягів платежів", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 20 березня 2022 року ПриватБанк запланував проведення технологічних робіт з модернізації Приват24, що дозволить суттєво збільшити обсяги обробки платежів та впровадження нових послуг.

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