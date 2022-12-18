Приватна армія “кухаря Путіна” конфліктує з російським Генштабом: у чому причина - експерт

Дії ПВК “Вагнера” під час війни в Україні не завжди узгоджені з регулярною російською армією.

Між Генштабом збройних сил Росії і приватною військовою компанією (ПВК) “Вагнера”, якою опікується російський бізнесмен Євген Пригожин, відомий як “кухар Путіна”, виник конфлікт.

Про його причини у неділю, 18 грудня, в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів військовий аналітик Олексій Гетьман.

За його словами, приватна армія Пригожина під час війни в Україні не завжди узгоджує свої вилазки з Генштабом ЗС РФ. Зокрема, йдеться про бойові дії біля Бахмута, під час яких ПВК “Вагнера” застосовує штурмові групи по 10-15 осіб, атакуючи в нічний час із застосуванням радіоелектронної розвідки та БпЛА. При цьому в перших рядах вони посилають воювати “мобіків”, які підпорядковуються безпосередньо міністру оборони РФ Шойгу, тобто регулярній російській армії, а потім уже атакують самі.

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Гетьман припустив, що в такий спосіб “кухар Путіна” намагається продемонструвати, що його угруповання більш якісне, підготовлене військове формування, ніж регулярна російська армія.

“Вони таким чином хочуть показати, що за рахунок великої кількості загиблих людей саме з числа мобілізованих, що ось, мовляв, управління генералітету, управління російської армії, вони не дуже знають, як треба правильно вести бойові дії, на відміну від приватних військових компаній”, — сказав експерт.

Олексій Гетьман відзначив, що “вагнерівці” справді більш підготовлені, на відміну від мобілізованих росіян.

“Крім війни з Україною, у них іде внутрішня війна”, — стверджує експерт.

Нагадаємо, російським ув'язненим, яких долучили до лав приватної військової компанії "Вагнер", перед відправкою на фронт в Україну показують відео жорстоких страт дезертирів. Так у найманців намагаються відбити бажання втекти з поля бою.

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