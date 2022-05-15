Приватний зоопарк, який опинився на лінії вогню на Київщині, вже відчинився заради тварин

Почав свою роботу популярний зоопарк, який розташований на Київщині, який понад місяць був в окупації і його співробітники зробили неймовірне - вберегли майже всіх тварин.

Попри те, що у них не було поставок їжі, а над головами у людей і тварин постійно літали снаряди та авіація, зараз вони відчинитися в умовах війни, йдеться в ТСН.

Сьогодні люди і тварини поза небезпекою, яку довелося пережити не так давно, і навіть виглядають відвідувачів. «Там стояв російський пост з танком. Вони заїжджали сюди на територію. Ночували у нас в офісній будівлі. Вони його розгромили», - розповідає директор закладу Михайло Пінчук.

Заклад був відрізаний від світу. «Коли поїхали вранці назад до зоопарку, всі мости серед ірпінський міст підірвані. Тут не було електрики, не було газу, не було їжі», - додає Пінчук.

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І, до того ж, під потужними обстрілами. «Тут стояла така кононадина, вибухи кожні три секунди. Зоопарк виявився рівно посередині лінії вогню і це все літало над нами», - розповідає чоловік.

Тварини вижили, бо кілька співробітників лишилися зі своїми підопічними, жили разом з ними у жирафнику, бо там було тепліше. І дуже багато працювали. Лише приблизно 10 працівників зоопарку робили усе, аби миру дочекалися аж три сотні тварин. «Звикаєш до пострілів, вибухів, літаків. Це все звикається. Страшно було, коли ти бачив перед цим велику гору моркви, наприклад, якою ми годували навіть і приматів, і коли ти приходиш, а там дві морквини лишається. Це було страшно», - розповідає ветеринар Аліна.

Таке життя тривало більше місяця, щойно звідси прогнали окупантів, одразу завезли провізію, почали відгодовувати тварин. «Я лева нашого не впізнав, тому що у лева раціон 7 кілограм м'яса на день, у нього був раціон 4 кілограми Бог знає чого, раз на 4 дні», - розповідає директор зоопарку.

І готуватися до відкриття. «Вдруге нас зненацька не застануть. Ми вже зібрали стратегічний запас їжі. Всюди встановлюємо котли, щоб не було більше історій, коли газ зникає», - додає чоловік.

На жаль, не всі тварини дочекалися цього щасливого моменту – у тварин ставались інсульти. Дехто і досі здригається від гучних звуків. «Наприклад, ось цей Шерхан, коли почались бойові дії, він дуже боявся, якийсь шурхіт, грюкіт, він постійно присідав, дивився вгору. Тиждень-два він погано їв. Страх ще залишився», - розповідає ветеринарка.

Та більшість тварин вже відійшли від стресу і дуже радіють людям. Щоправда, тепер дістатись сюди складніше. Та директор закликає приїздити, адже кошти від купівлі квитків за вхід – це кошти на закупівлю харчів для тварин. «Квитки це єдине джерело – єдиний дохід зоопарку. Інших немає зовсім. Та війна, складний час. Багато хто виїхав,я думаю, дуже бензин на це впливає», - переконаний чоловік.

Тим не менш, всі мешканці зоопарку дуже сподіваються, незабаром людей побільшає.

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