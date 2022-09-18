"Привезеш мені купу кітелів, чиюсь голову": російська жінка попросила окупанта привезти "трофеї" з убитих українців (перехоплення СБУ)

Служба безпеки України оприлюднила розмову загарбника, чия жінка закликає його привозити "трофеї" з убитих українців - шеврони, кителі, берці або навіть голову.

Росіянка мріє, щоб її майбутній чоловік після повернення з війни в Україні працевлаштувався до ПВК "Вагнер" і тоді він зможе подарувати їй навіть дещо більше.

Відповідний діалог був опублікований завдяки аудіозапису від СБУ.

"Нашивки, взуття, військові куртки, зняті окупантами з тіл полеглих у бою українських захисників, та відрізані голови – ось вершина мрій простої російської дівчини з Підмосков’я", - зазначають в СБУ.

Цікаво, що ця жінка мріє використати "х*хляцький кітель" у рольових іграх зі своїм майбутнім чоловіком.

"Привезеш мені купу кітелів, чиюсь голову. Я Лізці показувала, як "вагнери" відрізали голову мужику... Іллюша, без кітеля ти не можеш з*батися", - цинічно наголошує жінка загарбника.

У СБУ зазначили, що "аморальність російського війська пробила чергове дно. Але ганебне поводження з полоненими та тілами вбитих у бою захисників України не залишиться безкарним. Міжнародний трибунал вже чекає на цих покидьків і кожен з них отримає по заслугам!".

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