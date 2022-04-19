"Привідчинені двері, а там нога": Арестович про "великий наступ" Росії на Донбасі

Олексій Арестович порівняв поле бою з квартирою.

Радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну про "великий наступ" на Донбасі.

Арестович розповів, що біля Кремінної точаться бої, щодо Торська – то це маленьке село, на південь від Кремінної. Та група, яка вчора Кремінну проскочила, її більше нема. ЇЇ спіткала та ж доля, що і Гостомельський десант.

"Мар’їнка – трохи просунулися в сірій зоні, ми їм піддали, і вони трохи відійшли назад. Це 3-5 км просування. Вінегрет. А російська пропаганда щось гордо заявила… Якщо уявити, що поле бою – ваша квартира. Привідчинені двері, а там нога. Це все, що відбулося за дві доби зосередженого руху останніх резервів "великої Росії" з бомбардуваннями і трьохтонними бомбами, зі спробами якусь там хімічну речовину використовувати...", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Арестович заявив, що "дає 99%" на те, що наступ російських військ на Донбасі та Півдні провалиться.