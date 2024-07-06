"Привиди ГУР" завдали потужного удару по ворожих розвідувальних комплексах: відео

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про успішну серію атак дронами FPV на російські військові об'єкти.

Українські розвідники завдали серію успішних FPV-ударів по цілях російських окупантів. Їх здійснили оператори підрозділу ГУР МО України "Ghost".

Про це повідомляє ГУР.

"На одному з напрямків фронту розвідники виявили та завдали вогневого ураження по пункту розміщення автомобільної техніки окупантів", - йдеться у повідомленні.

Також були знищені або пошкоджені декілька російських комплексів спостереження та розвідки, зокрема "Муром-П", система РЕБ "Стриж", ретранслятор зв’язку і електропідстанція, яка живила загарбників електроенергією.

Розвідники ГУР вдарили по ворожих розвідувальних комплексах: відео

Нагадаємо, військовий експерт Владислав Селезньов раніше заявив, що Сили оборони України поступово зменшують військову присутність росіян в окупованому Криму, знищуючи їхні військові об'єкти та послаблюючи бойові можливості окупантів на півострові.

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