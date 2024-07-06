Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
"Привиди ГУР" завдали потужного удару по ворожих розвідувальних комплексах: відео

"Привиди ГУР" завдали потужного удару по ворожих розвідувальних комплексах: відео

"Привиди ГУР" завдали потужного удару по ворожих розвідувальних комплексах: відео

Розвідники ГУР вдарили по ворожих розвідувальних комплексах

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про успішну серію атак дронами FPV на російські військові об'єкти.

Українські розвідники завдали серію успішних FPV-ударів по цілях російських окупантів. Їх здійснили оператори підрозділу ГУР МО України "Ghost".

Про це повідомляє ГУР.

"На одному з напрямків фронту розвідники виявили та завдали вогневого ураження по пункту розміщення автомобільної техніки окупантів", - йдеться у повідомленні.

Також були знищені або пошкоджені декілька російських комплексів спостереження та розвідки, зокрема "Муром-П", система РЕБ "Стриж", ретранслятор зв’язку і електропідстанція, яка живила загарбників електроенергією.

Розвідники ГУР вдарили по ворожих розвідувальних комплексах: відео

Розвідники ГУР вдарили по ворожих розвідувальних комплексах: відео

Нагадаємо, військовий експерт Владислав Селезньов раніше заявив, що Сили оборони України поступово зменшують військову присутність росіян в окупованому Криму, знищуючи їхні військові об'єкти та послаблюючи бойові можливості окупантів на півострові.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація