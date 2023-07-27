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“Привіт, КамАЗ”: українські розвідники влучним ударом дрона-камікадзе знищили ворожу техніку (відео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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“Привіт, КамАЗ”: українські розвідники влучним ударом дрона-камікадзе знищили ворожу техніку (відео)

Український дрон із вибухівкою, на якому зроблено напис “Привіт, КамАЗ” / Фото: скриншот з відео

ЗСУ знищили вантажівку окупантів, якою вони збиралися покинути свої позиції.

Аеророзвідка зведеної тактичної групи "Адам" завдала удару по ворожій техніці, за допомогою якої окупанти здійснювали евакуацію зі своїх позицій.

Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі СтратКом ЗСУ. 

На оприлюднених кадрах військові продемонстрували дрон із вибухівкою, на якому зроблено напис “Привіт, КамАЗ”. 

Камера безпілотника зафіксувала підліт до цілі після чого зображення зникає, що свідчить про влучання. Зрештою, інший безпілотник, який стежив за ударом дрона-камікадзе, зафіксував вибух ворожої техніки.

На якому напрямку українського контрнаступу відбулося влучання, не повідомляється.

Українські розвідники влучним ударом дрона-камікадзе знищили ворожу техніку

Українські розвідники влучним ударом дрона-камікадзе знищили ворожу техніку

Нагадаємо, раніше з'явилося відео, на якому українські захисники дроном-камікадзе влучно поцілили по ворожому танку.

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Дата публікації
Перегляди
122
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