"Привітали" так, що танки гусениці втратили": на Чернігівщині захисники знищили ворожу техніку (фото)

Окупанти знову втратили свою техніку.
На Чернігівському напрямку українські захисники знищили ворожу техніку.
Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".
"Чергова порція окупантів разом із технікою знищена на одному з напрямків Чернігівщини. "Привітали" так, що танки гусениці втратили. Вірте в своїх захисників! Разом до перемоги!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, над Вінницькою областю Збройні сили України збили російську ракету.
Також на Луганщині українські захисники знищили склад з боєкомплектом та паливом російських окупантів. Також вдалось знищити військову техніку загарбників.
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