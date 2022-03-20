"Привітали" так, що танки гусениці втратили": на Чернігівщині захисники знищили ворожу техніку (фото)

"Привітали" так, що танки гусениці втратили": на Чернігівщині захисники знищили ворожу техніку (фото)

Окупанти знову втратили свою техніку.

На Чернігівському напрямку українські захисники знищили ворожу техніку.

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Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Чергова порція окупантів разом із технікою знищена на одному з напрямків Чернігівщини. "Привітали" так, що танки гусениці втратили. Вірте в своїх захисників! Разом до перемоги!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, над Вінницькою областю Збройні сили України збили російську ракету.

Також на Луганщині українські захисники знищили склад з боєкомплектом та паливом російських окупантів. Також вдалось знищити військову техніку загарбників.

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