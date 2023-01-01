"Привітали" з Новим роком: прикордонники на сході знищили близько 10 окупантів та ворожу БМП

Українські прикордонники ліквідували російських загарбників та ворожу БМП з екіпажем.

На сході прикордонники знищили до 10 загарбників та бойову машину піхоти з екіпажем. Також двох росіян взяли в полон.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Учора прикордонники на Бахмутському напрямку відбили кілька штурмових атак окупантів. У стрілецькому бою наші захисники знищили до десятка загарбників, двох взяли в полон", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що на Луганщині прикордонний підрозділ аеророзвідки виявив у лісосмузі російську БМП. Для знищення загарбників прикордонники залучили артилеристів однієї з механізованих бригад. Вогнем з гармат бойову машину загарбників знищено разом з екіпажем.

Бої за Бахмут

Навколо Бахмута на Донеччинi ЗСУ щодня стримують до 20 атак російських військ. Саме на Бахмутському напрямку Росія зосереджує основні зусилля для захоплення міста.

За даними Інституту вивчення війни, наступ російських окупантів у Бахмуті близький до кульмінації – малоймовірно, що їхні атаки принесуть значний оперативний успіх.

Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов у нещодавньому інтерв’ю розповів, що окупанти своїми обстрілами майже повністю зруйнували Бахмут у Донецькій області.

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