Привласнили зібрані для ЗСУ майже 9 млн гривень: в Україні затримали членів "благодійного фонду" (фото)

Зловмисники під прикриттям благодійного фонду збирали гроші для придбання Збройним силам України бронежилетів, шоломів, приладів нічного бачення та іншої амуніції. А насправді просто привласнювали гроші.

Організатора схеми та сім його спільників затримали. Їм оголошено підозри у створенні злочинної організації та шахрайстві. За такі дії їм загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

Про це повідомили в Національній поліції.

Діяли зловмисники за такою схемою: організатор – 37-річний депутат однієї з міських рад на Сумщині - створив два кол-центри в Києві та Дніпрі та найняв співробітників - менеджерів і операторів, які працювали в офісах. Вони телефонували бізнесменам, просили допомогти у придбанні конкретних товарів для військових і надавали реквізити благодійної організації.

Вже отримані гроші пересилали на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців і розподіляли між собою.

У такий спосіб їм вдалося зібрати майже 9 мільйонів гривень та ошукати близько шести тисяч осіб.

Аби приховати свою злочинну діяльність, фігуранти пів відсотка від зібраної суми перераховували на ЗСУ і регулярно звітували про свою псевдоблагодійність перед тими, хто надсилав їм гроші. Для переконливості навіть записували відеоролики про те, яку допомогу вони начебто надавали військовим. Насправді ж лише пів відсотка від цієї суми вони перераховували для потреб ЗСУ, а решту грошей розподіляли між собою.

Правоохоронці провели 30 обшуків, в тому числі в приміщеннях кол-центрів і у фігурантів вдома. У результаті вилучили комп’ютерну техніку, носії інформації, банківські картки, мобільні термінали, документи, записи ошуканих осіб і тих, кого вони планували обдурити.

Фото: Національна поліція України

Фото: Національна поліція України

Нагадаємо, у Запоріжжі затримали агентку російської ФСБ з позивним "007". Жінка під виглядом волонтерки приїхала до міста, а насправді виконувала завдання РФ щодо виявлення дислокації підрозділів Збройних сил України.

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