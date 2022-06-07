Привласнив бронежилети, рації та медикаменти: у Львові затримали зухвалого шахрая

Привласнив бронежилети, рації та медикаменти: у Львові затримали зухвалого шахрая

У Львові правоохоронці затримали шахрая, який привласнив гуманітарну допомогу вартістю в 500 тисяч гривень.

Чоловік, який підозрюється у шахрайстві, під час досудового розслідування втік, проте згодом його все ж таки затримали.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Києва.

Як стало відомо, 42-річний правопорушник ошукав чотирьох громадян на півмільйона гривень - він привласнив 40 бронежилетів, 15 рацій та ліки, які волонтери закупили для військовослужбовців ЗСУ.

“Під час досудового розслідування чоловік не з’являвся на виклики слідчого, тож його оголосили у розшук. Нещодавно працівники поліції міста Львова повідомили про місцезнаходження розшукуваного та передали оперативним працівникам Деснянського управління поліції. Дії уповноважених службових осіб після затримання на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання, який переховувався від правосуддя”, - розповіли в пресслужбі Нацполіції.

За скоєне чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Польщі група українців знімала з банкоматів чужі гроші.

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