Привласнив понад 1 млн гривень, зібраних для ЗСУ: затримали "волонтера" з Прикарпаття (фото)

На Прикарпатті псевдоволонтер через соцмережі зібрав понад 1 млн 171 тис. гривень на допомогу Збройним силам України та привласнив їх собі. Чоловіку повідомили про підозру.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Так, зловмисник, називаючись волонтером, збирав пожертви на особисті банківські рахунки для придбання автомобілів, приладів нічного бачення, безпілотників, тепловізійних прицілів та іншого.

Підозрюваного затримали. Наразі вирішується питання про обрання щодо нього запобіжного заходу.

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора

Нагадаємо, 60-річна мешканка Києва з березня по червень 2022 року передавала російським окупантам координати для ракетних ударів. Тепер їй загрожує в'язниця.

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