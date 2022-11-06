Кличко пояснив свою заяву про блекаут і евакуацію, яка налякала киян

Кличко закликає бути готовим до різних варіантів розвитку подій, хоча й розраховує, що найгіршого не станеться.

Мер столиці Віталій Кличко прокоментував статтю The New York Times, у якій йшлося про те, що з Києва у разі повного блекауту можуть евакуювати можуть евакуювати до 3 мільйонів людей

Про це він написав у Facebook.

Кличко пояснив, що декілька днів тому журналісти запитали його, чи є у столиці план на випадок блекауту?

"Відповім ще раз. У ситуації війни, в якій ми живемо, потрібно мати плани на випадок різних сценаріїв розвитку подій і надзвичайних ситуацій. І бути готовим діяти", – каже мер Києва.

Він розповів, що міська влада, готуючись до зими закупила і продовжує закупляти генератори, теплові пушки, облаштовує теплопункти, убезпечує об'єкти критичної інфраструктури.

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"Ми робимо, все, що можемо, аби забезпечити життєдіяльність столиці в цих складних умовах. Але ворог підступний і цинічний. Росія чинить геноцид – зокрема, намагаючись спричинити колапс в енергетичній сфері України. Комунальники, енергетики зосереджено і оперативно усувають пошкодження мереж, роблять все, щоб мешканці мали критично важливі послуги", – зазначив Кличко.

Тому міський голова закликає бути готовим до різних варіантів розвитку подій, хоча й розраховує, що найгіршого не станеться.

"Тому сьогодні приводів для паніки немає. Київ живе і працює. Витримка і воля кожного з нас - це те, що ворогу знищити не вдалося і не вдасться! Економимо електроенергію, допомагаємо один одному. Разом ми вистоїмо і переможемо!", – підсумував він.

Загроза повного блекауту у Києві

Раніше Віталій Кличко заяви, що через ракетні обстріли росіян столиця може повністю залишитися без світла, води та зв'язку. У столиці уже зараз підготували великий запас палива, генераторів, їжі та питної води на випадок ймовірного блекауту.

Видання The New York Times написало, що у разі повного виходу з ладу електромереж через атаки РФ близько 3 мільйонів мешканців міста можуть тимчасово евакуювати.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в інтерв’ю польському виданню Onet заявляв, що жителів області взимку можуть тимчасово евакуювати до тих областей, де ситуація більш стабільна.

Згодом чиновник спростував свою заяву