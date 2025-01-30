"Привозять наркоманів, п'яниць та хворих": військовий про проблему поповнення особового складу з ТЦК

На фронті вони не стануть боєздатними воїнами.

Поповнення військового складу, яке пропонує ТЦК, викликає багато запитань. За словами військового ЗСУ Кирила Сазонова, привозять наркоманів, п'яниць та хворих.

Про це сказав військовий ЗСУ Кирило Сазонов у ефірі Ранок.LIVE.

Захисник пояснює, що мобілізованого треба привезти, поселити, годувати, забезпечити амуніцією, платити зарплату, витрачати на нього час, сили та ресурси, заповнювати купу паперів. Купа людей займається його обслуговуванням.

"А він прийде сюди, піде на шпиталь і за пів року його спишуть. Або він не може протверезіти, або безнадійно хворий. Нащо нам такий потрібен? Він не буде бійцем", - резюмував Сазонов.

Раніше йшлося про те, що зараз війська приходять служити хлопці 2007 року народження. Це 18-річні хлопці.

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