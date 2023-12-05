Приєднання України до Союзної держави та окупація Молдови: Портников про план Путіна

Віталій Портников розповів про плани диктатора після вторгнення до України 2022 року.

Політичний експерт та журналіст Віталій Портников зазначив, те, що окупаційна армія Росії та Володимир Путін вважали, що українці буквально зустрінуть їх "квітами", не вкладалося в прогнози жодної розвідувальної служби світу. План, який виношував президент-диктатор Росії, – провалився.

Про це Портников розповів на своєму Youtube-каналі.

"Який був цей план? Повна окупація Донецької і Луганської областей України зі знищенням там найбільш боєздатної частини української армії. Просування на сході і півдні, до Одеси з тим, щоб увійти на територію так званої "Придністровської Молдавської Республіки", а потім доокупувати Молдову до румунських кордонів", - пояснив він.

Політичний експерт також зауважив, що Путін планував зайти до Києва, змінити там уряд, повернути в крісло президента-втікача Віктора Януковича, а в крісло спікера Верховної Ради – очевидно, Віктора Медведчука з подальшим переданням йому всієї влади в Україні.

"І потім, як це й було сказано в зверненні Володимира Путіна до росіян в ніч від 23 на 24 лютого минулого року – "питання про самовизначення народів України". Тобто проведення в регіонах півдня і сходу України референдумів про проголошення їхньої незалежності з подальшим приєднанням до РФ", - пояснює журналіст.

В Кремлі також хотіли, на території, яку вони "вирішили залишити Україні" після окупації – ухвалити рішення про приєднання України до Союзної держави Росії і Білорусі. Можливо також з приєднанням до цієї держави і Республіки Молдова. З подальшим створенням наднаціональних органів і обранням Володимира Путіна президентом цієї нової Союзної держави.

"З подальшим приєднанням до цієї держави всіх радянських республік, що залишились – до 2036 року, може до 2030-го. Простий план, який зруйнувався військово", - резюмував Портников.

Нагадаємо, історик та професор Українського католицького університету Ярослав Грицак розповів, що Путін збирався розділити Україну на три частини. Західну частину диктатор планував віддати Польщі.

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