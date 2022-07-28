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Приєднання захоплених українських територій: у Держдумі РФ назвали "найважливіше" завдання" осінньої сесії

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Приєднання захоплених українських територій: у Держдумі РФ назвали "найважливіше" завдання" осінньої сесії

Фото: Associated Press

В окупованій частині України ворог створив "рубльову зону" та сформував "органи влади".

Держдума РФ восени може розглянути правове обґрунтування для приєднання до Росії захоплених територій України.

Про це повідомив голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства Андрій Клішас у своєму Telegram.

"Цілком припускаю, що найважливішим завданням цьогорічної осінньої сесії парламенту стане інтеграція нових територій у правовий простір Російської Федерації", - заявив Клішас.

Від початку повномасштабної війни в Україні росіяни захопили приазовську частину Запорізької та всю Херсонську область. В обох регіонах загарбники створили "рубльову зону" та сформували окупаційні "уряди" з російських чиновників. Крім того, там організували мовлення російських телеканалів та радіостанцій, а також провели виключно російський інтернет та зв'язок.

Зазначається, що технічними питаннями анексії українських регіонів займається перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко. 

Нагадаємо, російські війська фактично перебувають у блокаді на правому березі Херсонської області, і там може повторитися історія, яка сталася на острові Зміїному.

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