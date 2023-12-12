"Приємна новина, але не сенсація": в ЗСУ прокоментували відбиття терикону в межах Горлівки

ЗСУ відбили в окупантів терикон в межах Горлівки на Донеччині.

Українські військові перебувають в активній обороні на ділянці фронту біля Горлівки. Успішні дії ЗСУ стали результатом важкої роботи.

Про це розповів начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо в ефірі телемарафону.

"Ми всі бачили чудово, що на південь від Бахмута українські підрозділи продовжують свої штурмові дії. Українські захисники перебувають в активній обороні", - розповів він.

Фітьо також наголосив, що українські військові за будь-якого кращого випадку переходять до атак, покращують своє тактичне становище. За його словами, "це приємна новина, але не сенсація".

"Це важка, кропітка робота наших захисників і відповідно на даному етапі вона принесла такий результат", - резюмував Володимира Фітьо.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 12 грудня повідомив, що українським військовим вдалося відбити в окупантів один з териконів в окупованої межах Горлівки. Також під час операції бійці ЗСУ захопили у полон російських солдатів.

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