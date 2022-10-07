Російський окупант розповів дружині, як "воюють" в Україні мобілізовані: приїхали і зникли"

Російський військовий, який воює проти України, зателефонував дружині й розповів про ситуацію на фронті, як вони "воюють" і те, що зникають "мобілізовані".

Один з російських військових, який наразі воює проти України, зателефонував дружині й розповів про ситуацію на фронті. Він скаржився, що мобілізовані просто зникають.

Розмову сьогодні, 7 жовтня, оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

"Наразі в будинку. Ну, я в поле вийшов, правда, щоб цей... за***ли. Танки через нас стріляють один в одного, а ми в будинку", – відповів військовий дружині на запитання, чи перебувають вони в окопі.

"У нас 60 людей зникло безвісти... 65. З мобілізованих. Тільки приїхали і наступного дня зникли", – сказав у розмові військовий РФ.

Раніше Генштаб повідомив, що російська армія отримала підкріплення на Донеччині - пів сотні мобілізованих кримінальних злочинців, у яких забрали телефони. Вони вже прибули до тимчасово окупованої території.

Що відомо про мобілізацію в Росії

Президент РФ Володимир Путін 21 вересня підписав указ про проведення часткової мобілізації у Росії. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що під час мобілізації буде призвано 300 тисяч резервістів, які пройдуть підготовку перед відправкою на війну до України. На тлі оголошення мобілізації у Росії вібулися акції протесту.

За даними заступниці міністра оборони Ганни Маляр, росіяни не дуже охоче йдуть воювати до України. Так, лише за перші два тижні мобілізації в РФ понад дві тисячі росіян звернулися до України з бажанням здатися в полон.

В Україні очікують прибуття 150 тисяч мобілізованих із Росії, яких збираються відправити для поповнення окупаційних частин, що зазнали значних втрат на фронті. У Генштаб ЗСУ заявили, що вже готові зустрічати нову навалу мобілізованих росіян.

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