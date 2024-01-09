"Ухвалюються кадрові рішення": голова комітету з питань нацбезпеки про скандальні випадки з ТЦК

Голова комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич розповів, що окремі норми законопроєкту № 10378 про мобілізацію зазнають суттєвих змін під час розгляду у парламенті. Фінальне рішення комітету щодо законопроєкту планують ухвалити у вівторок, 9 січня.

Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".

Завітневич також прокоментував випадки, коли представники ТЦК та СП (військкоматів) хапають людей просто на вулиці і примусом везуть до ТЦК.

"Такі випадки є порушенням законів, кожен з них потребує розслідування та відповідного реагування. Наскільки я знаю, так і робиться, ухвалюються кадрові рішення, проводиться ротація працівників. Але будемо відвертими, частково такі випадки спровоковані прогалинами у чинних механізмах мобілізації. На жаль, від самого початку незалежності України, коли приймалася низка державних програм розвитку ЗСУ з дуже гучними назвами, до заміни радянських підходів у питаннях мобілізації руки так і не дійшли. Як результат, на десятки років військкомати застрягли у минулому з абсолютно застарілою системою паперового обліку мобілізаційного ресурсу та підходами щодо його залучення до війська", - зазначив він.

Олександр Завітневич також додав, що одним із кроків для виправлення ситуації стало ухвалення закону щодо створення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки ЗСУ (ТЦК та СП) у березні 2021 року замість попередніх військкоматів. Також було розпочато впровадження системи "Оберіг", яка передбачає перехід до цифрового обліку мобілізаційного ресурсу.

"Через повномасштабну російську агресію ці нововведення не досягли необхідного поширення, а реалізація ідей загальмувалася. Тому робота з удосконалення механізмів функціонування ТЦК та СП ще не завершена. Є низка пропозицій, одна з них – виведення ТЦК та СП зі складу Сухопутних військ і передавання до Міністерства оборони України", - резюмував голова комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Нагадаємо, Антикорупційний комітет Верховної Ради визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, який містить корупційні ризики.

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