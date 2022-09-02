Ухвалені певні рішення, які ми всі скоро побачимо: Зеленський про засідання Ставки верховного головнокомандувача

Були присутні керівники сектору оборони й безпеки: Залужний, Монастирський, Буданов, Малюк, Данілов та інші.

Президент України Володимир Зеленський 2 вересня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Вже друге на цьому тижні.

Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зведенні.

"Були присутні, як завжди, керівники сектору оборони, безпеки: Залужний, Монастирський, Буданов, Малюк, Данілов, інші. Доповідали командувачі оперативних напрямків Сирський, Літвінов, Ковальчук. Думаю, що всі ви розумієте, які основні питання", - сказав він.

Президент зазначив, що ухвалені і певні рішення.

"Я думаю, ми їх всі побачимо", - додав він.

Зеленський також повідомив, що були розглянуті також питання забезпечення українських військових, всебічної підтримки Збройних сил України.

Нагадаємо, в районах населених пунктів Херсон та Енергодар точними ударами наших військ знищено три артилерійські системи противника, а також склад з боєприпасами та майже роту особового складу. Поранених вивезли в медичні заклади поблизу населеного пункту Борозенське Херсонської області. Через неналежний рівень медичної допомоги більшість окупантів померли від отриманих поранень.

Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

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