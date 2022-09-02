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Ухвалені певні рішення, які ми всі скоро побачимо: Зеленський про засідання Ставки верховного головнокомандувача

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Ухвалені певні рішення, які ми всі скоро побачимо: Зеленський про засідання Ставки верховного головнокомандувача

Фото: Офіс президента України

Були присутні керівники сектору оборони й безпеки: Залужний, Монастирський, Буданов, Малюк, Данілов та інші.

Президент України Володимир Зеленський 2 вересня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Вже друге на цьому тижні.

Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зведенні.

"Були присутні, як завжди, керівники сектору оборони, безпеки: Залужний, Монастирський, Буданов, Малюк, Данілов, інші. Доповідали командувачі оперативних напрямків Сирський, Літвінов, Ковальчук. Думаю, що всі ви розумієте, які основні питання", - сказав він.

Президент зазначив, що ухвалені і певні рішення.

"Я думаю, ми їх всі побачимо", - додав він.

Зеленський також повідомив, що були розглянуті також питання забезпечення українських військових, всебічної підтримки Збройних сил України.

Нагадаємо, в районах населених пунктів Херсон та Енергодар точними ударами наших військ знищено три артилерійські системи противника, а також склад з боєприпасами та майже роту особового складу. Поранених вивезли в медичні заклади поблизу населеного пункту Борозенське Херсонської області. Через неналежний рівень медичної допомоги більшість окупантів померли від отриманих поранень.

Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

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