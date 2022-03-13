Прийняти пропозицію окупантів — це підписати собі смертний вирок: Зеленський відреагував на спроби створення “ХНР”

Прийняти пропозицію окупантів — це підписати собі смертний вирок: Зеленський відреагував на спроби створення “ХНР”

На екстреному засіданні Херсонської обласної ради 44 депутати ухвалили рішення на користь України.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на спроби окупантів утворити на території Херсонської області так звану “ХНР” та організувати комітети, які діють всупереч народному волевиявленню.

Про цю ситуацію він говорив у своєму зверненні проти ночі 13 березня.

За словами президента, на території Херсонської області окупанти намагаються повторити сумний досвід утворення псевдореспублік: “шантажують місцевих керівників, тиснуть на депутатів, шукають кого підкупити, щоб організувати так звану ХНР.”

Таке утворення він назвав “мертвонародженим”, як і “ДНР” та “ЛНР”, оскільки люди щодня виходять на протести, щоб заявити, що вони хочуть жити в Україні.

Також він відреагував на утворення так званих комітетів, які діють “проти законної влади на нашій землі і всупереч волі людей”.

“Хочу сказати деяким діячам і діячкам, яким не вистачило гидливості відмовитись від розмов з окупантами. Хочу сказати, що якщо хтось із них спокусився раптом на пропозиції від окупантів, ви підписуєте собі вирок. Вирок — піти слідом за більш ніж 12 тисячами окупантів, які не змогли зрозуміти вчасно, чому на Україну не варто посягати”, - заявив Володимир Зеленський.

Глава держави також повідомив, що відбулося екстрене засідання Херсонської обласної ради, на якому 44 депутати ухвалили рішення, що Херсонщина — це Україна, і жодним псевдореспублікам там не місце.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі російські окупанти, які викрали міського голову Івана Федорова, призначили нового "мера". Нею стала депутатка Мелітопольської міської ради від "Опоблоку" Галина Данильченко.

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