“Прийом удава”: ЗСУ мають усі шанси примусити російських окупантів здатися в районі Херсона - Жданов

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що навіть без проведення контрнаступальної операції угруповання російських військ біля Херсона може бути ліквідоване.

Про це він говорив у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах 22 липня.

“Я думаю, що у зв’язку з тим, у нас на сьогоднішній день немає сил і засобів для проведення контрнаступальної операції ми можемо застосувати там такий “прийом удава” — потрохи стискувати це угруповання, на даючи йому можливості поповнити запаси боєприпасів, палива і продовольства. Потрохи завдавати ураження і змушувати до здачі”, - зазначив Олег Жданов.

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На його думку випускати російських окупантів з Херсона буде неправильно.

“Потрохи тими наявними силами, які є, з мінімальним застосуванням резервів і максимальним нанесенням вогневого ураження у нас є всі шанси за певний період часу все це угруповання притиснути до річки Дніпра і змусити їх здатися”, - запевнив експерт.

Нагадаємо, раніше аналітики заявили, що контрнаступ ЗСУ буде дуже непросто стримати за двох умов: якщо Україна підготує або застосує наявні резерви та якщо вдасться знищити один чи два з трьох мостів у Херсонській області.

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