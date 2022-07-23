“Прийом удава”: ЗСУ мають усі шанси примусити російських окупантів здатися в районі Херсона - Жданов

За словами військового експерта, російське угруповання біля Херсона можна притиснути до річки Дніпра, завдаючи прицільні артилерійські удари.
Військовий експерт Олег Жданов заявив, що навіть без проведення контрнаступальної операції угруповання російських військ біля Херсона може бути ліквідоване.
Про це він говорив у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах 22 липня.
“Я думаю, що у зв’язку з тим, у нас на сьогоднішній день немає сил і засобів для проведення контрнаступальної операції ми можемо застосувати там такий “прийом удава” — потрохи стискувати це угруповання, на даючи йому можливості поповнити запаси боєприпасів, палива і продовольства. Потрохи завдавати ураження і змушувати до здачі”, - зазначив Олег Жданов.
На його думку випускати російських окупантів з Херсона буде неправильно.
“Потрохи тими наявними силами, які є, з мінімальним застосуванням резервів і максимальним нанесенням вогневого ураження у нас є всі шанси за певний період часу все це угруповання притиснути до річки Дніпра і змусити їх здатися”, - запевнив експерт.
Нагадаємо, раніше аналітики заявили, що контрнаступ ЗСУ буде дуже непросто стримати за двох умов: якщо Україна підготує або застосує наявні резерви та якщо вдасться знищити один чи два з трьох мостів у Херсонській області.
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