Прийшла годувати собак: на Херсонщині під завалами будинку виявили тіло жінки (фото)

У Бериславі з-під завалів будинку дістали тіло жінки, яку окупанти вбили під час атаки 19 жовтня.

У Бериславі на Херсонщині виявили тіло жінки під час розбирання завалів зруйнованого будинку внаслідок бомбардування окупантів 19 жовтня.

Про це повідомила поліція Херсонщини.

Правоохоронці встановили, що загибла – 56-річна місцева жителька, яка доглядала за будинком і на момент авіаційного удару окупантів прийшла годувати собак.

Будинки на Херсонщині після обстрілу окупантів

Будинки на Херсонщині після обстрілу окупантів

Будинки на Херсонщині після обстрілу окупантів

Росіяни 19 жовтня скинули на Берислав 10 авіабомб.

Нагадаємо, окупанти просто у цю хвилину обстрілюють Херсон з лівобережжя.

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