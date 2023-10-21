Прийшла годувати собак: на Херсонщині під завалами будинку виявили тіло жінки (фото)

У Бериславі з-під завалів будинку дістали тіло жінки, яку окупанти вбили під час атаки 19 жовтня.
У Бериславі на Херсонщині виявили тіло жінки під час розбирання завалів зруйнованого будинку внаслідок бомбардування окупантів 19 жовтня.
Про це повідомила поліція Херсонщини.
Правоохоронці встановили, що загибла – 56-річна місцева жителька, яка доглядала за будинком і на момент авіаційного удару окупантів прийшла годувати собак.
Росіяни 19 жовтня скинули на Берислав 10 авіабомб.
Нагадаємо, окупанти просто у цю хвилину обстрілюють Херсон з лівобережжя.
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