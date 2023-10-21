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Прийшла годувати собак: на Херсонщині під завалами будинку виявили тіло жінки (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Прийшла годувати собак: на Херсонщині під завалами будинку виявили тіло жінки (фото)

Зруйнований будинок на Херсонщині після атаки РФ / Фото: Поліція Херсонської області

У Бериславі з-під завалів будинку дістали тіло жінки, яку окупанти вбили під час атаки 19 жовтня.

У Бериславі на Херсонщині виявили тіло жінки під час розбирання завалів зруйнованого будинку внаслідок бомбардування окупантів 19 жовтня.   

Про це повідомила поліція Херсонщини.

Правоохоронці встановили, що загибла – 56-річна місцева жителька, яка доглядала за будинком і на момент авіаційного удару окупантів прийшла годувати собак. 

Будинки на Херсонщині після обстрілу окупантів / ©
Будинки на Херсонщині після обстрілу окупантів
Будинки на Херсонщині після обстрілу окупантів / ©
Будинки на Херсонщині після обстрілу окупантів
Будинки на Херсонщині після обстрілу окупантів / ©
Будинки на Херсонщині після обстрілу окупантів

Росіяни 19 жовтня скинули на Берислав 10 авіабомб.

Нагадаємо, окупанти просто у цю хвилину обстрілюють Херсон з лівобережжя.

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Дата публікації
Перегляди
213
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