Прийшла повістка: які обстеження та як безкоштовно пройти для медкомісії

Перед проходженням медкомісії військовозобов'язані повинні пройти деякі обстеження у цивільній лікарні. Як в короткі строки безкоштовно пройти медичне обстеження після отримання повістки, читайте в матеріалі ТСН.ua

З'явившись по повістці до військкомату, військовозобов'язаний отримує там перелік необхідних досліджень.

Як правило, до цього переліку входять загальноклінічні обстеження, рентгенографія чи флюорографія, кардіограма, аналізи за віком.

Щоб пройти ці дослідження потрібно звернутися до свого сімейного лікаря, або лікаря, який його заміняє, до будь-якого найближчого центру первинної допомоги.

Сімейний лікар, лікар первинної ланки проводить обстеження в рамках програми медичних гарантій або надає направлення на необхідні дослідження, наприклад на, рентгенографію, вимірювання рівня цукру, холестерину, загальноклінічний аналіз крові. Якщо потрібно надає огляд або виписку амбулаторної карти.

Якщо мобілізований має хвороби, які можуть перешкоджати виконанню військового обов'язку, за направленням сімейного лікаря він може піти звернутися до профільних спеціалістів.

Щоб не було конфліктів під час походу до лікарів з іншими пацієнтами, які чекають у черзі, лікар, який видає направлення, вказує, що воно для військкомату, - зазначає заступник директора КНП «ЦПМСД №2» міста Києва Наталя Шаповал. "Якщо лікар маркує направлення «для військкомату» – візит позачерговий».

Перелік аналізів та обстежень, які повинний отримати призовник для висновку про придатність до військової служби регламентується Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України.

Згідно з цим переліком кожен призовник повинен бути оглянутий хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, оториноларингологом, стоматологом, дерматологом, за наявності медичних показань лікарями інших спеціальностей.

Аналізи та дослідження, які повинний надати мобілізований перед оглаядом такі:

загальний аналіз крові,

загальний аналіз сечі,

серологічний аналіз крові на: антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), антиген до вірусу гепатиту «В» (HBsAg), антитіла до вірусу гепатиту «С» (anti-HCV), реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW),

група крові та резус-належність,

флюорографічне обстеження органів грудної клітки,

профілактичні щеплення відповідно до календаря профілактичних щеплень,

електрокардіографічне дослідження,

особам, яким понад 40 років вимір внутрішньоочного тиску, дослідження крові на цукор.

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