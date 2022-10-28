Прийшли на Київщину разом з військами окупантів: судитимуть двох екснардепів та псевдопосадовицю "ДНР" (фото)

Зазначається, що йдеться про двох колишніх народних депутатів України від "Партії регіонів" Олега Царьова та Володимира Олійника, а також так звану "міністерку закордонних справ" "ДНР" Наталію Ніконорову.

Судитимуть двох екснардепів та псевдопосадовицю "ДНР", які прийшли на Київщину разом з військами окупантів.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт в порядку спеціального досудового розслідування стосовно стосовно двох колишніх народних депутатів та псевдопосадовиці "ДНР" за фактом державної зради і незаконного перетину державного кордону України (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 332-2 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у лютому поточного року підозрювані незаконно перетнули державний кордон України поза встановлених пунктів пропуску.

У супроводі російських військових вони приїхали до села Катюжанка Вишгородського району Київської області, яке на той час перебувало під окупацією збройних сил РФ.

Вказані особи перейшли на бік ворога та пропагували "ідею руського миру" серед місцевого населення, надавали інтерв’ю антиукраїнського характеру представникам ЗМІ країни-агресора. Вони закликали місцевих жителів підтримувати окупаційну владу та визнати її легітимність.

Крім того, підозрювані відвідали штаб окупантів, що базувався на території сільської школи. Там солдати збройних сил РФ обладнали бойові позиції для військової техніки, зберігали зброю, боєприпаси та пальне. На шкільному стадіоні був їх посадковий майданчик для ворожих гелікоптерів та бойові позиції РСЗВ "Град". Звідти окупанти кожну ніч вели обстріли позицій ЗСУ. Також на території школи були приміщення для допитів громадян України, у тому числі полонених.

Зазначається, що йдеться про двох колишніх народних депутатів України від "Партії регіонів" Олега Царьова та Володимира Олійника, а також так звану "міністерку закордонних справ" "ДНР" Наталію Ніконорову.

Нагадаємо, у травні СБУ затримала брата колишнього депутата-зрадника Олега Царьова. Росія пообіцяла колаборанту посаду голови Дніпропетровської ОДА, а коли наступ РФ провалився, то зрадник готував серію вибухів на Дніпропетровщині.

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