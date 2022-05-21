"Прийшли якісь буряти й просто зжерли": в Луганській області окупанти виловили з озера декоративних коропів

У російських військових немає жодної доктрини і Україна має справу зі звичайними допотопними варварами. Так, у Рубіжному Луганської області російські окупанти з Бурятії виловили декоративних коропів з озера, посмажили їх та з’їли.
Весь світ вже знає, що ця "доблесна" російська армія приїхала на війну проти України вбивати заради унітазів і пральних машин.
Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.
"Розповім нашу реальну історію. Директор компанії, яка виробляла ювелірні вироби, мав підприємство в Рубіжному. Було в нього і невелике озеро, в якому жили японські коропи кой, такі різноколірні красиві великі риби. Прийшли якісь буряти й просто зжерли. Вони їх посмажили та зжерли", – розповів голова Луганської області.
Він поділився ще одним фактом про російських окупантів: під час грабунку в Луганській області вони забирали навіть пластикові кошики для брудної білизни, бо просто такого ще не бачили.
Нагадаємо, напередодні окупанти випустили ракети по Одеській області та "денацифікували" пляжну вбиральню.
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