"Прийшли якісь буряти й просто зжерли": в Луганській області окупанти виловили з озера декоративних коропів

"Прийшли якісь буряти й просто зжерли": в Луганській області окупанти виловили з озера декоративних коропів

У російських військових немає жодної доктрини і Україна має справу зі звичайними допотопними варварами. Так, у Рубіжному Луганської області російські окупанти з Бурятії виловили декоративних коропів з озера, посмажили їх та з’їли.

Весь світ вже знає, що ця "доблесна" російська армія приїхала на війну проти України вбивати заради унітазів і пральних машин.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Розповім нашу реальну історію. Директор компанії, яка виробляла ювелірні вироби, мав підприємство в Рубіжному. Було в нього і невелике озеро, в якому жили японські коропи кой, такі різноколірні красиві великі риби. Прийшли якісь буряти й просто зжерли. Вони їх посмажили та зжерли", – розповів голова Луганської області.

Він поділився ще одним фактом про російських окупантів: під час грабунку в Луганській області вони забирали навіть пластикові кошики для брудної білизни, бо просто такого ще не бачили.

Нагадаємо, напередодні окупанти випустили ракети по Одеській області та "денацифікували" пляжну вбиральню.

Звідси окупанти розстрілювали два міста: репортаж ТСН із місця, де був штаб рашистів

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