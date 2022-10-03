Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортАвтори
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Прийшов "денацифіковувати" рідну матір: уродженець Львівщини воював у армії РФ проти ЗСУ

Дата публікації
Перегляди
3053
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Прийшов "денацифіковувати" рідну матір: уродженець Львівщини воював у армії РФ проти ЗСУ

Фото: Оперативний ЗСУ

У Харківській області українські воїни знайшли документи уродженця Львівщини, який воював проти України на боці окупаційної армії.

Окупантом виявився 46-річний уродженець с. Стрільбичі на Старосамбірщині. У цьому селі і досі живе мати загарбника. 

Про це пише lmn.in.ua. 

За даними видання, 46-річний уродженець с.Стрільбичі Львівської області Василь Мигаль воював у Харківській області проти України. Там під час контрнаступу знайшли документи окупанта. Що сталось із жителем Львівської області, які воював на боці Росії - невідомо. 

© Львівська мануфактура новин
Фото: Львівська мануфактура новин
© Львівська мануфактура новин
Фото: Львівська мануфактура новин

У селі Стрільбичі підтвердили журналістам, що Василь Мигаль родом із їхнього села. Там розповіли, що чоловік навчався у сільській школі. Багато років тому чоловік виїхав до Росії на заробітки, його мати і досі мешкає у селі на Львівщині. До війни чоловік приїжджав її відвідувати. Відомо, що окупант 21 вересня підписав контракт із військовою частиною в с. Мулино Нижньогородської області РФ, щоб взяти участь у війні проти України в складі окупаційної армії. У чоловіка в Росії є дружина та дві доньки - 11-річна Ксенія та 5-річна Єлизавета. 

© Львівська мануфактура новин
Фото: Львівська мануфактура новин
© Львівська мануфактура новин
Фото: Львівська мануфактура новин

Нагадаємо, Головне управління розвідки України опублікувало розмову російського солдата, де він емоційно скаржиться на проблеми на війні. Він також сподівається швидше втекти додому.

Читайте також:

Як 8-річний хлопець зібрав пів мільйона гривень на допомогу ЗСУ - історія волонтера Юрія Напори

Як 8-річний хлопець зібрав пів мільйона гривень на допомогу ЗСУ - історія волонтера Юрія Напори

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3053
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація