Прийшов "денацифіковувати" рідну матір: уродженець Львівщини воював у армії РФ проти ЗСУ

У Харківській області українські воїни знайшли документи уродженця Львівщини, який воював проти України на боці окупаційної армії.

Окупантом виявився 46-річний уродженець с. Стрільбичі на Старосамбірщині. У цьому селі і досі живе мати загарбника.

Про це пише lmn.in.ua.

За даними видання, 46-річний уродженець с.Стрільбичі Львівської області Василь Мигаль воював у Харківській області проти України. Там під час контрнаступу знайшли документи окупанта. Що сталось із жителем Львівської області, які воював на боці Росії - невідомо.

Фото: Львівська мануфактура новин

Фото: Львівська мануфактура новин

У селі Стрільбичі підтвердили журналістам, що Василь Мигаль родом із їхнього села. Там розповіли, що чоловік навчався у сільській школі. Багато років тому чоловік виїхав до Росії на заробітки, його мати і досі мешкає у селі на Львівщині. До війни чоловік приїжджав її відвідувати. Відомо, що окупант 21 вересня підписав контракт із військовою частиною в с. Мулино Нижньогородської області РФ, щоб взяти участь у війні проти України в складі окупаційної армії. У чоловіка в Росії є дружина та дві доньки - 11-річна Ксенія та 5-річна Єлизавета.

Фото: Львівська мануфактура новин

Фото: Львівська мануфактура новин

Нагадаємо, Головне управління розвідки України опублікувало розмову російського солдата, де він емоційно скаржиться на проблеми на війні. Він також сподівається швидше втекти додому.

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