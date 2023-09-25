Прийшов воювати з НАТО: ЗСУ взяли в полон ексмера російського міста (відео)

Чиновник лише 7 вересня уклав контракт із Міноборони РФ і вже потрапив в український полон.

Українські війська нещодавно неподалік Кліщіївки на Донеччині взяли в полон ексмера російського міста Чайковське Олексія Третьякова, який вирушив до України "воювати з НАТО".

Про це повідомили в Держприкордонслужбі України 25 вересня, додавши відео з розповіддю Третьякова.

Полонений колишній мер російського міста Чайковське розповів, що вирушив на війну проти України як доброволець.

"Зізнається, що прийшов в Україну воювати з НАТО. Підрозділів НАТО тут не зустрів, проте визнає, що ка*апська пропаганда бреше, а Крим – український", – йдеться в заяві ДПСУ.

Ось що розповів про себе на відео сам Третьяков:

"2014 року я обрався мером міста Чайковського. На посаді я пробув від 2014 до 2019 року. До цього я також був депутатом міської Думи. Ці повноваження закінчилися. В мене не було самоцілі бути в політиці".

"Як доброволець, я уклав контракт 7 вересня з Міністерством оборони. Приписали мене до 78-го полку 41-ї мотострілецької дивізії. Переправили до міста Лисичанськ, де я проходив тренування протягом тижня. І навіть не отримавши розподілу до підрозділу, нас відправили на "спецоперацію" в район села Кліщіївка", – розповів полонений російський чиновник.

ЗСУ захопили в полон мера російського міста, який прибув "воювати з НАТО"

До слова, СБУ в Івано-Франківську затримала уродженку Росії, яка захоплювалася президентом РФ Володимиром Путіним, ненавиділа Україну та виправдовувала російську агресію.

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