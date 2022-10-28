Приземлили 23 "шахіди": Зеленський розповів, як Сили оборони "не допустили прориву стерв’ятників"

Крім того, було знищено ворожу керовану авіаційну ракету Х-59, два ударних вертольоти Ка-52 і черговий штурмовик Су-25.

За дві доби російські окупанти випустили у бік України понад 30 дронів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні у ніч проти 28 жовтня.

"Ми продовжуємо свій спротив. Агресор продовжує свій терор. Нас знову атакує з неба зграя їхнього вороння", – зазначив він.

За словами президента, українські захисники не допустили прориву ворожих "шахідів" углиб країни й приземлили 23 дрони

Крім того, було знищено ворожу керовану авіаційну ракету Х-59, два ударних вертольоти Ка-52 і черговий штурмовик Су-25.

"Загалом за цей період Росія здійснила 4,5 тисячі ракетних ударів і понад 8 тисяч авіанальотів. Але ми боремось, будемо збивати більше", – запевнив Зеленський.

Також він подякував всім, хто долучився до збору коштів на "ловців шахідів". Так, лише на платформі U24 гроші пожертвувало 665 тисяч людей із 70 країн світу.

"Спільними силами ми неодмінно будемо підрізати крила всім металевим потворам, скільки б і звідки б їх не летіло у напрямку України. Ворожі літаки будуть падати. Ворожі вертольоти будуть падати. "Шахіди" будуть падати. Не впаде тільки український народ! Героїчний народ, який точно ввійде у світову історію", – підсумував глава держави.

Дрони не перестають атакувати

Росія від 10 жовтня активно тероризує україські міста, завдаючи ударів іранськими дронами-камікадзе по об'єктах критичної інфраструктури та житлових будинках.

Так, в ніч на 27 жовтня російські окупанти завдали удару по одній із громад Київської області. Загарбники здійснили понад шість атак дронами-шахідами по території Київщини.

Рятувальники показали пекельні кадри ліквідації наслідків атаки дронів-камікадзе по об'єкту енергетики .

Унаслідок атак окупантів по енергетичній інфраструктурі в Києві та області;запроваджуються більш тривалі екстрені відключення світла у Києві та Київській області.