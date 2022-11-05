"Приземлили" два вертольоти, ракети і 14 безпілотників: у Повітряних силах розповіли про успіхи у небі

Протягом минулої доби українські захисники добре попрацювали у небі.

Потягом минулої доби, 4 лисопада, на Херсонщині українські захисники збили два російських ударних вертольоти Ка-52.

Про це повідомили зранку 5 листопада Повітряні Сили ЗСУ.

Крім того, у п'ятнию близько 16.00 сили протиповітряної оборони збито на південному напрямку дві крилаті ракети "Калібр", які випустила армія Російської Федерації.

Підрозділи зенітних ракетних військ та мобільні вогневі групами "приземлили" 11 дронів-камікадзе "Shahed-136" та три БПЛА оперативно-тактичного рівня.

"До знищення повітряних цілей залучались сили та засоби повітряних командувань "Південь", "Центр", "Схід" та "Захід" Повітряних Сил Збройних сил України", - повідомили у Командуванн Повітряних Сил ЗСУ.

У зведенні Генштабу 5 листопада повідомляли, що армія агресорки Росії веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ударів російських окупантів зазнали близько 20 населених у різних областях України. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала по ворогу 11 ударів.

Читайте також: