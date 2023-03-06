"Призначена для знищення укріплених об’єктів": військовий експерт про нову російську бомбу

Російська бомба, через свою вагу може скидатися за 40 км від цілі.

Перше застосування боєприпасів УПАБ-1500В, призначеного для ураження високозахищених об'єктів, було зафіксовано кілька тижнів тому проти одного з об'єктів у Чернігівській області.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у зведенні за 5 березня.

За словами експерта, боєприпас УПАБ-1500В - це аналог того, що пропонують Україні Сполучені Штати.

"Ті боєприпаси, які пропонують нам США, зроблені на основі 100-150-кілограмових бомб і дальність планування у них може складати до 72 км. На бомбу просто одягається оперення з рулів і там є великий блок, який керує цією бомбою по GPS-навігації. Такий самий аналог є у РФ. Тільки бомба вагою 1500 кг — практично в 10 разів більша, над пропонують нам США", - каже Жданов.

Він зазначає, що російська бомба, через свою вагу може скидатися за 40 км від цілі.

"Ця бомба призначена для знищення укріплених об’єктів. Тобто віднести її можна до категорії «протибункерних». Її побратим — 3000-тонна бомба скидалася у звичайному спорядженні на Азовсталь. Оскільки там не було нашої ППО і місто було у глибокому тилу російських військ і в оточенні, вони просто скидали бомби з літака Ту-22М3, тому що менший літак ці бомби не може підняти. УПАБ-1500В можуть підняти винищувачі МіГ-29, Су-35, Су-34, Су-24. Але варто зазначити наступне: є підозри, що ці бомби можуть більше не використовуватися", - зазначив експерт.

Утім, на думку експерта, такі випадки будуть одиничними.

"Вперше ця бомба була продемонстрована у 2019 році на аерокосмічній виставці у Москві. Як правило, на виставках представляють не серійне виробництво, тобто це лабораторна розробка. Якщо вони і є на сьогоднішній день, то їх дуже мало. У Росії сьогодні настільки критична ситуація з озброєнням, що вона розуміє — все, що є в лабораторії, треба скидати. Адже немає нічого іншого. Тому є перше застосування. Але, я думаю, що ці бомби можна збивати, бо вони плануючі, не мають двигуна і не розганяються", - підсумував Жданов.

Нагадаємо, російська окупаційна армія втрачає контроль на полі бою. Російське командування активізувало проведення заходів примусового і карального характеру, намагаючись поліпшити стан воєнної дисципліни і запобігти випадкам масових втеч із фронт.