Призов на службу під час мобілізації: Кабмін вніс важливі зміни для резервістів-добровольців

У вівторок, 1 жовтня, Кабмін вніс зміни до порядку призову на військову службу під час мобілізації.

Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко.

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За його словами, відтепер надається право командиру військової частини надавати направлення для проходження ВЛК, щоб визначити їх ступінь придатності до військової служби. Також надається право командирам військових частин здійснювати комплектування бойових військових частин за рахунок добровольців, які виявляють бажання проходити службу за призовом.

Окрім того, Генштаб ЗСУ може визначити перелік військових частин, командирами яких здійснюється призов резервістів та військовозобовʼязаних.

ОНОВЛЕНО

Згодом у Міністерстві оборони України підтвердили, що військові частини отримали право проводити мобілізацію резервістів та військовозобов'язаних, які добровільно бажають служити під час мобілізації. Відтак, командири військових частин отримують повноваження:

видавати направлення на ВЛК,

комплектувати бойові частини добровольцями.

Також військовозобов'язані та резервісти-добровольці можуть обрати військову частину для служби без звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Перелік таких військових частин визначатиме Генштаб ЗСУ.

"Бригади отримали інструменти, про які вже давно просили, - проводити якісний рекрутинг, результатом якого є адресний призов добровольців. Ця постанова є інструментом, що дозволяє суттєво зменшити час рекрутингу й гарантує, що кожен та кожна зможе долучитися туди, де його чи її бажання та вміння збігаються з потребами оборони", - прокоментував міністр оборони України Рустем Умєров.

Нагадаємо, в ТЦК рекомендують бути готовими до мобілізації всім, хто має відстрочку.

Від мобілізації до "бусифікації", приниження, побиття та безкарності!

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