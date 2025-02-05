Призов не компенсує втрати: ISW оцінило спроби Росії щодо мобілізації

Російські офіційні особи продовжують виправдовувати рішення Кремля не проводити примусовий призов у ​​запас, незважаючи на ознаки того, що російські військові намагаються набрати достатню кількість нового персоналу для компенсації великих втрат. Голова Комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов 4 лютого заявив, що Росії не потрібно проводити черговий частковий примусовий призов у ​​запас, оскільки Росія зараз має “перевагу” на полі бою.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Як зазначається, член комітету Держдуми з оборони Віктор Соболєв додав, що 740 000 осіб підписали російські військові контракти — імовірно, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році — і стверджував, що мобілізація “тільки погіршить ситуацію”, оскільки на передову буде відправляти людей без попереднього військового досвіду чи спеціальних навичок.

“Перший заступник голови думського комітету з оборони Андрій Красов також заявив, що мобілізація непотрібна, оскільки російські військкомати успішно комплектуються новими кадрами. Ці депутати російської Думи, ймовірно, стверджують, що російські показники призову достатні для того, щоб заспокоїти побоювання російської громадськості щодо широко непопулярного можливого нового призову в запас”, — зазначають аналітики.

Однак російські військові, можливо, намагаються набрати достатню кількість військового персоналу.

“ISW спостерігала за повідомленнями наприкінці 2024 року та в січні 2025 року про те, що місячний рівень набору російських військових дорівнює або нижчий від кількості, необхідної для заміни місячного рівня втрат у Росії один до одного. ISW також спостерігав за повідомленнями про те, що окремі суб’єкти федерації Росії не виконують свої місячні квоти набору, оскільки громадяни менш охочі добровільно воювати”, — відзначається у матеріалі.

Міноборони Росії 3 лютого запропонувало проєкт поправок щодо перекваліфікації у більш легкі деяких хвороб, захворювань і розладів для призовників і осіб, які проходять військову службу за контрактом. Йдеться про сифіліс, гіпертонію, атрофію центральної нервової системи, шкірні захворювання, шизофренію, психотичні розлади, афективні розлади та інші проблеми зі здоров’ям.

“Ймовірно, зазначають аналітики, така пропозиція ускладнить отримання призовниками звільнення від військової служби за станом здоров’я та ускладнить процедуру звільнення мобілізованих і військовослужбовців, які підписали військовий контракт”, — завершили в Інституті.

Раніше йшлося про те, що Росія на війні проти України втратила близько 350 тис. військових вбитими, ще від 50-70 тис. загарбників вважають зниклими безвісти.

Читайте також: