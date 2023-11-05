Призов під час воєнного стану: в Мінборони назвали нові інструменти залучення молодих людей до захисту країни

Наталія Калмикова уточнила, що під час воєнного стану призов не припинятиметься.

Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова пояснила, що під час воєнного стану в Україні призов триватиме. А рекрутинг – це новий інструмент залучення молодих людей до захисту батьківщини.

Про це йшлося під час інтерв'ю Наталії Калмикової в ефірі телемарафону.

"Рекрутинг – це нові інструменти залучення молодих людей до захисту батьківщини. А інтенсивний вишкіл це не заміна призову. Вишкіл – це про готовність кожного українця мати можливість захистити себе, своїх близьких, свою країну. Це умова, з якою ми, як нація, живемо", – пояснила заступниця міністра оборони.

За її словами, Міноборони зараз розглядає декілька інструментів, які дозволять українцям ставати на військовий облік, "дивитись, які є потреби саме з фахової сторони та здібності, досвід та освіта людини найкращим чином допоможе реалізувати потенціал під час служби".

Калмикова уточнила, що під час воєнного стану призов буде продовжуватися.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров підписав наказ про затвердження Концепції військової кадрової політики в Україні до 2028 року, що визначає стратегічне бачення розвитку військової кадрової політики у галузі оборони впродовж наступних 5 років – як під час дії воєнного стану, так і у мирний час.

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