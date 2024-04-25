Призов від 25 років: що це означає для українців та чи буде подальше зменшення вікового обмеження

Зменшення призовного віку від 27 до 25 років було необхідним для формування резервів армії та поповнення втрат.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Закону "Про військовий обов'язок і військову службу", який передбачає зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників від 27 до 25 років.

Цей закон найдовше чекав на підпис Зеленського — майже рік. Відповідний законопроєкт уряд запропонував ще в травні минулого року, а Верховна Рада ухвалила документ 30 травня 2023 року. Однак він не міг набути чинності без підпису президента України, хоча у Генштабі ЗСУ наголошували на важливості такого кроку.

Відповідно до положень законодавства, з набуттям чинності цього закону уможливлюється реалізація виконання громадянами України, які досягли 25 років, військового обов'язку.

Які підстави для запровадження цих змін?

В Україні вже довгий час точаться дискусії щодо поповнення мобілізаційних ресурсів та ротації. Тут йдеться не лише про втрати, але й про психологічне виснаження військових, які вже значну кількість часу перебувають на передовій.

Про позицію щодо внесення змін до мобілізаційної політики України висловився ще восени міністр оборони Британії Бен Воллес в особистій колонці в The Telegraph. "Середній вік бійців на фронті — понад 40. Я розумію бажання президента Зеленського зберегти молодь на майбутнє, але факт — Росія нишком мобілізує всю країну", – зазначив ексміністр оборони.

За свідченням Бена Воллеса, він особисто спостерігав за навчанням молодих українських військових за кордоном і визнає їхній великий потенціал, наполегливість та вміння.

Що означає зменшення призовного віку

Генеральний штаб Збройних Сил дав пояснення щодо нового законодавства України про зменшення призовного віку.

"Зокрема, громадяни, які досягли 25-річного віку, підлягатимуть зняттю з військового обліку призовників та взяттю на військовий облік військовозобов'язаних. Удосконалення організації військового обліку призовників здійснюється в контексті реформування системи підготовки громадян до проходження військової служби та готовності до виконання конституційного обов'язку із захисту Батьківщини", — йдеться у повідомленні.

У Генштабі також зазначають, що Верховною Радою України у першому читанні ухвалено проєкт Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" (р.н. 10449 від 30.01.2024), яким передбачено скасування строкової військової служби та введення замість неї базової військової служби та базової загальновійськової підготовки.

Зокрема, у законопроєкті передбачається можливість вибору призовниками року проходження базової військової служби до досягнення ними 24-річного віку.

Звертається також увага, що з набранням чинності вищезазначеним законом України територіальними центрами комплектування здійснюватиметься виклик громадян, які перебували на військовому обліку призовників та досягли 25-річного віку для уточнення облікових даних, проходження медичного огляду та оформлення відповідних військово-облікових документів.

У Генштабі зауважують, що протягом квітня-травня здійснюється звільнення y запас військовослужбовців строкової військової служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях. Це відбувається на виконання Указу президента України від 07.03.2024 № 149/2924 "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби".

"Загалом у Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту підлягають звільненню близько 7 тисяч осіб", — інформує Генштаб.

Що кажуть аналітики

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що зниження мобілізаційного віку від 27 до 25 років підтримає здатність української армії відновлювати та реконструювати наявні підрозділи та створювати нові. Водночас всіх мобілізованих військовослужбовців необхідно забезпечити зброєю. Тривалі дебати в США щодо військової допомоги Україні та затримки в наданні західної допомоги можуть вплинути на швидкість, з якою Україна зможе відновити виснажені та створити нові підрозділи.

Думка адвоката

Адвокат Ростислав Кравець зазначав, що українців до 25 років, які не служили в армії та мають статус призовника, можуть мобілізувати лише за їхньою згодою. Він наголосив, що мобілізовувати примусово чоловіків до 25 років, які не проходили службу, заборонено.

Втім, якщо чоловік має статус військовозобов’язаного, то мобілізувати його до 25 років цілком мають право. Поняття "призовник" та "військовозобовʼязаний" часто плутають, вважаючи їх одним і тим самим. Проте це не зовсім так.

Чи планується зменшення призовного віку до 20 років

Народний депутат, член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, як він ставиться до зміни віку мобілізованих в Україні та чи допоможе це омолодити нашу армію, яка вважається найстарішою у Європі.

"Рішення про зменшення призовного віку — це, по-перше, повернення до здорового глузду, який існував раніше. Бо призовний вік у всьому світі — від 17-18 до 25 років. А по-друге, ця зміна зроблена для того, щоб молоді люди віком від 25 та 27 років на підставі цього закону отримали статус військовозобов’язаних, а отже, можуть бути мобілізованими до Збройних Сил України. Я до такого нововведення ставлюсь позитивно, бо нам потрібно формувати резерви армії та поповнювати втрати", — зазначив Федір Веніславський.

В соціальних мережах вже обговорюють, що з часом призовний вік українців можуть зменшити і до 20 років.

"Ні, такого не планується і навіть не розглядається станом на зараз. Такої потреби наразі немає", — уточнив він.

А очільник благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут вважає, що мобілізації мають підлягати українці від 20-річного віку.

"Я зараз скажу жахливу фразу, після якої це інтерв'ю дуже змінить все навколо. Але, на мою думку, мобілізація має відбуватися від 20 років уже. Ми занадто багато втратили часу", — заявив він.

На його думку, зниження призовного віку до 25 років — це пізно.

Подальше зниження призовного віку в Україні буде залежати від запитів військового керівництва та характеру бойових дій. Про це в інтерв’ю "Українській правді" сказав член Комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Сергій Рахманін.

"Для початку треба дочекатися, щоб ті зміни, які ми вже ухвалили, набули чинності (про зменшення граничного віку призову на строкову службу). Поки що навіть це не зсунулося. Якщо це відбудеться, військові зможуть порахувати, який плюс вони реально отримають до мобілізаційного ресурсу, і варто чи не варто зменшувати вікову планку", — розповів він.

Він зазначив, що потребу у таких призовниках має визначати Генштаб, у якого "є картина втрат і картина потреб".

Кому чекати на повістку

З огляду на зменшення віку військовозобов’язаних осіб до 25 років чоловікам, що досягли цього показника, варто очікувати повістки від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки для того, щоб ТЦК та СП взяли їх на військовий облік військовозобов’язаних осіб. Також варто чекати на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). У разі, якщо чоловік не має жодних підстав для відстрочки від служби — він підлягатиме призову.

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