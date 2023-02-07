Призовники, яким виповнилося 27 років, повинні прибути до ТЦК для проходження медогляду

Постанова Кабінету міністрів зобов'язує призовників, які досягли 27 років прибути на призовні дільниці ТЦК та СЗ для проходження медкомісії

Відповідне рішення про порядок проходження військової-лікарняної комісії призовниками, які досягли 27 років закріплене постановою уряду №92 від 1 лютого 2023 року, яка набрала чинності 2-го лютого.

В постанові зазначається:

Під час воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться.

З моменту введення воєнного стану в районах (містах) утворюються призовні комісії, персональний склад яких та графік їх роботи затверджується начальником військової адміністрації.

На районні (міські) призовні комісії покладається організація та проведення медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку призовників та досягли 27-річного віку. Це потрібно для взяття їх на військовий облік військовозобов’язаних або виключення з військового обліку.

Оповіщення призовників, які досягли 27 років, їх прибуття на призовні дільниці та проведення їх медичного огляду буде здійснюватися відповідно до вимог Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом. Тобто їм будуть розсилати повістки.

Призовники, яким виповнилося 27 років, мають прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) щоб замінити приписне свідоцтво на військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаних.

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