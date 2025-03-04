Призупинення допомоги від США: експерт та військовий розповів про можливі наслідки

Попри будь-який тиск і примушування України до необґрунтованих поступок і капітуляції кремлю, ми – сильні і згуртовані, з нами країни Європи, які вже дали зрозуміти, що готові до нарощування допомоги для України, переконаний Олександр Мусієнко.

Призупинення допомоги від США для України матиме наслідки. Зокрема, буде важко знайти заміну, зокрема ракетам до систем Patriot.

Про це повідомив експерт та військовослужбовець Олександр Мусієнко у соцмережах.

"Наприклад, плани США з виробництва ракет до систем Patriot на 2025 рік складають від 550 до 650 одиниць. Водночас їх європейський аналог – ракети до французько-італійської системи SAMP/T, здатної збивати балістичні ракети, планується виробляти у кількості близько 50-60 ракет на рік. Різниця є разючою", – пояснив він.

Щодо перехоплювачів крилатих ракет до систем ППО IRIS-T SLS та IRIS-T SLM, а також систем NASAMS, то є сподівання, що США не будуть блокувати можливість закуповувати ракети, зокрема, до норвезької системи. Тому що, як зазначив експерт, американські ракети можуть використовуватись у системах NASAMS.

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Супутникова система Starlink також виконує важливу роль у застосуванні безпілотників, для забезпечення зв'язку. Однак, за словами Мусієнка, Україна спільно з партнерами не стоїть на місці.

"Вже є певні технологічні рішення, які розглядаються на випадок "а що якщо", – пише він.

Обмін розвідданими, на думку експерта, є також важливою підтримкою з боку США, які мають відповідні спроможності і можливості, що відсутні в України. Зокрема, проведення супутникової розвідки щодо встановлення логістичного пересування ворога, його розташування, перебазування його складів тощо. Але наразі немає повідомлень, що США зупинили надання розвідданих Україні. У випадку ж якщо це станеться Україні потрібно працювати з європейськими партнерами, щоб вони могли цей компонент у випадку чого замінити. Але, це навряд вплине на удари по військових об’єктах на території рф, deep strike продовжуватимуться.

Ще одна складова це ракети GMLRS до систем HIMARS, то, на думку Мусієнка, доведеться шукати рішення чим замінити.

Американський, дуже добре поінформований аналітик, Майкл Кофман зазначив, що Україна зараз значно менше залежна від допомоги США, ніж рік тому. Але багато чого ми можемо замінити.

"Водночас спілкуючись з підрозділами, які займаються використанням безпілотників, можна сказати, що на сьогодні уже є перспективні напрацювання як українські, так і спільні з нашими європейськими партнерами. Вони дають відповіді на багато питань про які раніше навіть і не йшлося з погляду наших можливостей", – пише експерт.

Отже, за словами Мусієнка, допоки неясно, чи рішення про зупинку допомоги від США стосується заборони на продаж американської зброї країнам ЄС з подальшим постачанням через посередників Україні. Якщо ні, то ми в кращій позиції, адже Європа зможе купувати американську зброю для України за умов фінансування та наявності коштів. Якщо ж так, то тоді в гіршій позиції і потрібно буде виходити із власних ресурсних можливостей та забезпечення європейських партнерів.

"Попри будь-який тиск і примушування України до необґрунтованих поступок і капітуляції кремлю, ми – сильні і згуртовані! З нами країни Європи, які вже дали зрозуміти, що готові до нарощування допомоги для України. І ми точно вистоїмо! Ми маємо потужні Збройні Сили України та консолідовану націю! Боротьба триває!" – резюмував військовослужбовець.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 4 березня 2025 року наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Пауза настала після суперечки Трампа та Зеленського в Овальному кабінеті.

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