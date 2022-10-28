"Про*бали усе на світі. А далі що? Усю Росію віддамо?": окупант розповідає про відхід з Миколаївського напрямку

Російський загарбник розповідає про передислокацію до Білорусі.

Головне управління розвідки Міноборони України перехопило розмову російського окупанта, який перебуває на Миколаївському напрямку, з товаришем.

Військовий РФ розповів другу про відхід з Миколаївського напрямку та вірогідну передислокацію до Білорусі.

"Про*бали усе на світі, с*ка. А далі що буде? Усю Росію віддамо?" - каже окупант.

Із розмови чути, що військовий РФ перебуває в абсолютному розпачі.

Загарбник додає, що на Миколаївському напрямку знищено тисячі росіян, і бідкається, що усі ці жертви були марними, і тепер отак просто треба все кинути і відходити до Білорусі.

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#ГУРперехоплення ‼️"ПРО*БАЛИ ВСЁ НА СВЕТЕ, СУК*.А ДАЛЬШЕ ЧЁ БУДЕТ? ВСЮ РОССИЮ ОТДАДИМ?" #ГУРперехоплення ‼️"ПРО*БАЛИ ВСЁ НА СВЕТЕ, СУК*.А ДАЛЬШЕ ЧЁ БУДЕТ? ВСЮ РОССИЮ ОТДАДИМ?" Військовий рф розповів другу про відхід з Миколаївського напрямку та вірогідну передислокацію до білорусі. військовий рф у абсолютному розпачі Опубліковано Головне управління розвідки Міністерства оборони України Пʼятниця, 28 жовтня 2022 р.

Нагадаємо, військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко повідомив, що російські війська намагаються ввести в оману ЗСУ, заявляючи про свій відхід з правого берега Херсона. Загарбники хочуть повторити трюк українських військ, застосований у звільненні Харківщини.

Втрати ворога 27 жовтня

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