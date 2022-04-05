"Про це мовчать жертви": Венедіктова заявила, що зґвалтування під час війни – теж воєнний злочин

"Про це мовчать жертви": Венедіктова заявила, що зґвалтування під час війни – теж воєнний злочин

Спеціалісти наполегливо закликають ЗМІ не полювати за жертвами зґвалтувань російських окупантів.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що правоохоронці весь час отримують оперативну інформацію про факти зґвалтувань під час війни. Але про це мовчать жертви, тож в Офісі генпрокурора напрацьовують алгоритм, щоб допомогти жертвам і фізично, і морально, і юридично.

Про це генпрокурорка повідомила в Мережі 5 квітня.

"Російські військовослужбовці здійснювали сексуальне насилля відносно українських жінок і чоловіків, дітей і людей похилого віку. Ми постійно отримуємо оперативну інформацію про факти такої наруги, про це кричать соцмережі. Але про це мовчать жертви. Це їхній вибір. І це зрозуміло: страх, біль, відчай, тотальна недовіра до всіх", – йдеться в повідомленні.

Тож Офіс генпрокурора 5 квітня провів координацію з правоохоронними, державними органами та громадським сектором. Вони разом працюють над дієвии алгоритмом, щоб допомогти жертвам і фізично, і морально, і юридично. В цьому дуже допоможуть громадські організації, адже саме їм довіряються потерпілі.

"У нас є міжнародні протоколи розслідування таких воєнних злочинів. Ми маємо проводити експертизу всіх вбитих жінок на предмет можливих згвалтувань", – повідомила Венедіктова.

Щодо статистики таких злочинів, то генпрокурорка повідомила, що вона щодня змінюється, але ця статистикане є дзеркалом ситуації.

"Ті, хто зазнав такого страшного насилля, здебільшого статистикою бути не хочуть. Правоохоронці частіше дізнаються про випадки із відкритих джерел або від третіх осіб, а не від безпосередніх потерпілих. Не завжди сигнали підтверджуються", – йдеться в повідомленні.

Також читайте Як вберегтися від зґвалтування у воєнний час і не тільки

Венедіктова зазначила, що необхідно розповсюдити зрозумілу інструкцію для жертв, як зафіксувати злочин. Також важливо в роботі з жертвами уникнути повторної травматизації потерпілих, щоб їм не доводилося переживати жах статевого насилля, переповідаючи про це по кілька разів медикам, слідчим, прокурорам, журналістам.

"Спеціалісти також наполегливо закликають ЗМІ не полювати за жертвами. Так, світ однозначно має знати правду про звірства військовослужбовців РФ, але її ціна надто висока для постраждалих", – зазначила генпрокурорка.

Нагадаємо, одна з українок, які постраждали від сексуального насильства, розповіла, як російські військові ґвалтували її кілька годин, поки переляканий син жінки плакав.

Читайте також: