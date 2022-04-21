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Про евакуацію з Маріуполя можна дізнатися на радіо на частоті АМ 873 кгц

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Про евакуацію з Маріуполя можна дізнатися на радіо на частоті АМ 873 кгц

Дізнатися про евакуацію з Маріуполя до Запоріжжя можна на українськосу радіо на частоті АМ 873 кгц (не FM). Спіймати можна через автомагнітолу.

"Передайте рідним! Хвиля 873 кгц АМ – шанс виїхати з Маріуполя", – закликали в міськраді.

Про це йдеться в повідомленні Маріупольської міськради 21 квітня.

Там також повідомили, що місто продовжує перебувати в блокаді, зокрема й інформаційній. Якщо з'являється зв'язок, то він нестабільний. 

"На рахунку кожна хвилина. Важливо використати її з користю. Передайте рідним, де вони можуть знайти інформацію для порятунку", – закликали в міськраді Маріуполя.

Нагадаємо, російська армія у Маріуполі під час евакуації мирного населення пішла у наступ на ЗСУ, тож з міста вдалося вивезти лише 80 людей.

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