Контрнаступ на Харківщині: Жданов пояснив, чому росіяни так швидко відступають

Через втрати у живій силі російські загарбники планують провести мобілізацію чоловічого населення на тимчасово захоплених територіях.

Шосту добу триває контрнаступ українських військ на Харківщині. Ворог продовжує зазнавати втрат.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов.

"На Харківському напрямку підрозділ противника третьої мотострілецької дивізії 20-ї об'єднаної армії залишився без засобів підтримки, а особовий склад був у паніці. Чому вони так швидко відступають? Тому що нам вдалося створити ситуацію паніки серед особового складу, частин та підрозділів Російської армії", - додав він.

За словами експерта, відомо і про численні санітарні втрати противника на Харківщині. За попередню добу до села Волуйка Білогородської області привезли понад 75 поранених російських солдатів. А з Білгорода до Москви евакуювали понад 100 поранених.

Через втрати у живій силі російські загарбники планують провести мобілізацію чоловічого населення на тимчасово захоплених територіях. Наразі чоловікам заборонено залишати населені пункти.

"Вони намагаються запроваджувати комендантську блокаду населених пунктів для того, щоб потім мобілізувати чоловіків. Мобілізувати вони можуть лише тих. хто взяв російський паспорт", - додав експерт.

Нагадаємо, Збройним Силам України, які за 11 днів вересня звільнили від окупантів вже понад 3000 кв км, до державного кордону на Харківщині залишилось 50 км. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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