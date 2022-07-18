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Про контрнаступ на Херсонському напрямку: росіяни перейшли в оборону, логістика максимально підірвана

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Про контрнаступ на Херсонському напрямку: росіяни перейшли в оборону, логістика максимально підірвана

Фото: ГУ Національної поліції в Херсонській області

Завдання ворога зараз якось утриматися там, де він опинився.

На Херсонському напрямку ворог зараз здійснює оборонні дії.

Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк на телеканалі "FreeДом".

"Завдання ворога зараз якось утриматися там, де він опинився, внаслідок наших попередніх контрнаступальних дій, і хоч якось закріпитися. Це дуже складно на степовій ділянці. У зв'язку з цим вони використовують залізобетонні конструкції, щоб створити ілюзію зміцнювальних споруд. Наші дії досить продуктивні, але їхній напрямок та розосередження ми не називаємо, оскільки навіть на тих ділянках, звідки ми відсунули ворога, все одно продовжуються авіаційні удари. Вони намагаються бити за тими позиціями, які ми відвоювали. Тому наші дії активні, ми просуваємось", - зазначила вона.

Зазначимо, що ЗС РФ у різний спосіб хочуть приховати великі втрати. В Херсоні тіла вбитих окупантів спалюють та хочуть видати це за результат артобстрілів. Деякі окупанти змушені дезертирувати. Вони тікають із Херсонської області до Криму через Арабатську Стрілку.

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