Мирні перемовини з РФ і "план Колокольцева": Подоляк пояснив, чого очікувати від Путіна

На думку радника голови ОПУ, Путін продовжуватиме війну, поки матиме для цього ресурси та надію на перемовини з позиції сили.

Радник голови Офіса президента України Михайло Подоляк вважає, що не існує "ніяких фіктивних планів, про які говорять блогери" після таємничого рейсу російського урядового літака до США.

Про це він заявив в ефірі "1+1".

За словами Подоляка, російський міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев, який нібито привіз до Білого Дому мирний план Путіна, недостатньо впливова особа, якій могли б доручити таку місію.

"Не є Колокольцев якоюсь впливовою особою, яка могла щось привезти. Тому що якщо треба щось було обговорювати, це б обговорювалось зовсім інакше", – зауважив радник.

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Він додав, що Росія поки що має ресурси для продовження війни. Тому необхідно об’єктивно дивитися на те, що відбувається.

"Перше, ми з Росією не домовимося. Друге, Росія прийшла сюди не домовлятися з вами, а вбивати. Третє, якщо Росія сьогодні сяде за стіл переговорів, завтра буде так само геноцидити нас. Вони будуть провокувати, теракти будуть вчинятися і так далі... І четверте, поки існує хоча б трошки відсоток впевненості Путіна, що він сяде за стіл переговорів на своїх умовах – він не буде зупинятися", – запевнив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, у середу, 26 червня, літак російського уряду здійснив переліт до США. Ця інформація викликала розмови про те, що нібито готуються "мирні перемовини" з агресором, які змусять Україну піти на поступки, щоб закінчити війну. Зокрема у ЗМІ повідомлялося, що на борту літака перебував російський міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев, який нібито мав передати американському уряду текст мирної угоди.

Народний депутат Богдан Яременко вважає, що крок до реальних перемовин з боку Росії означав би, що вона більше не спроможна вести війну. Але наразі таких ознак немає.

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