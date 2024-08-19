Про наступ ЗСУ в Курській області знали всього декілька людей - The Economist

Головком Сирський тримав все в таємниці.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час планування операції у Курській області зробив ставку на таємність.

Про це пише The Economist.

За даними журналістів, планами Головком ділився лише з невеликою групою генералів, силовиків та з президентом Володимиром Зеленським.

"Про підготовку наступу не знали ні керівник Офісу президента Андрій Єрмак, ні західні партнери України. Більшу частину розвідки взяла на себе військова розвідка, ГУР включили в процес лише на пізній стадії", - йдеться у матеріалі.

Розглядалося кілька сценаріїв наступального удару по найслабших місцях російської лінії. Головною метою було відволікти російські війська з Донецької області та створити козирі для будь-яких майбутніх переговорів.

Росіяни нібито були впевнені в тому, що Україна стягує війська на кордон для захисту Сумської області.

На перших стадіях операції українські розвідувальні дрони не зустріли жодного спротиву у Курській області, зауважує видання.

"Але, втративши елемент несподіванки, українські успіхи сповільнилися. Сирський проявляє обережність, зосереджуючись на розширенні флангів уздовж кордону для створення більш захищених ліній", - зазначає The Economist.

Нагадаємо, вперше про наступ Сил оборони в Курській області РФ стало відомо 6 серпня.

До 12 серпня Україна офіційно проведення операції в регіоні не підтверджувала, поки головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський не заявив, що Україна контролює майже 1 000 км² Курської області Росії.

Точна кількість захоплених у полон росіян невідома, однак українські високопосадовці (зокрема, Сирський) заявляли, що в окремі дні операції в полон здавалися сотні російських військових.

Україна сформувала буферну зону на території Курської області. Україна планує відкрити там гуманітарні коридори для евакуації цивільних, допустити представників ООН і Червоного Хреста та налагодити постачання продовольства і медикаментів.

Підсумкові новини ТСН 16 серпня. Курський наступ триває! Рекорд полонених!

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