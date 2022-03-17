"Про Одесу можете зовсім не турбуватися": Арестович заявив, що росіяни не зможуть напасти на місто

"Про Одесу можете зовсім не турбуватися": Арестович заявив, що росіяни не зможуть напасти на місто

В районі села Тузла окупанти вели обстріли, щоб виманити українських військових, повідомив радник голови ОП.

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що в Одеській області зберігається ризик висадки російського десанту, проте – не в самому обласному центрі, адже окупанти розуміють, що їх буде негайно знищено.

Про це радник голови президентського офісу розповів в інтерв’ю НВ.

Він підтвердив інформацію про ворожі обстріли в районі села Тузла Одеської області.

"Вони стріляли не прицільно. Їхнім завданням було викликати наші вогневі засоби на бій, щоб їх вразити. Виманювали. Але наші вчинили мудро, не відповіли, тому вони не виявили системи вогню", – розповів Арестович.

"Звісно, ризик десанту зберігається. Але я не думаю, що він буде прямісінько на Одесу. Вони ж розуміють, що їх буде негайно знищено. Росіяни спробують знайти дірку, зараз ведуть розвідку. Дещо вони намагалися зробити, але патрульний корабель "Василь Биков" може розповісти, чим усе закінчилося (судно було потоплено українською обороною – ред.)" – пояснив радник голови ОП.

"Звичайно, ні", – відповів він на запитання журналіста про те, чи можуть російські війська "напасти в лоб".

"Це ще одне самогубство. Вертолітний десант вони вже перестали робити. Тому що по Україні вони мали 30 спроб вертолітного десанту, і лише одна вдала", – додав Арестович.

Нагадаємо, радник голови ОП також повідомляв, що російські військові зможуть вести активні бойові дії в України впродовж усього найближчих 10-14 днів. Наразі вони втрачають наступальний потенціал і рухаються за інерцією.